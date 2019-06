Sostiene Cabrisas encuentro con vicepresidente del gobierno ruso

Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, sostuvo una fructífera jornada de trabajo en la sede del gobierno en Moscú con Yuri Borisov, vicepresidente del Gobierno de la Federación de Rusia.

Cabrisas y Borisov, quienes copresiden la Comisión Intergubernamental cubano-rusa para la colaboración económico-comercial y científico-técnica, reconocieron los avances registrados desde la última reunión de copresidentes.



En su intervención, el Vicepremier ruso fue enfático en rechazar las medidas de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra la Isla, señalando que ante estas circunstancias nada fáciles, “Cuba podía contar con el apoyo de Rusia”.

El vicepresidente Cabrisas reconoció el sostenido crecimiento del intercambio económico-comercial bilateral en los últimos años, aunque identificó enormes potencialidades sin explotar todavía.

