Sociedad civil cubana coordina posiciones

Representantes de las más de 2000 organizaciones que conforman la sociedad civil cubana están reunidos en La Habana coordinando posiciones de cara a la VIII cumbre de las Américas, que sesionará en abril próximo en Perú.

Este 2º Foro de la Sociedad Civil Pensando América coincide con la realización en Lima del Dialogo Hemisférico, con 226 representantes de 19 países de la región.

La delegación Cuba a ese evento discute la postura en el tema por un mundo inclusivo y

respetuoso, presentado por nuestro país y aprobado por los organizadores como parte de los foros paralelos a la cumbre.

La VIII Cumbre de las Américas que sesionará a nivel de Jefe de Estado los días 13 y 14 de abril, después de un proceso previo en el que intervendrán por separado altos funcionarios,

cancilleres y representantes de las distintas organizaciones civiles.

La reunión de hoy demostrará la diversidad, representatividad y amplitud de la sociedad civil cubana y dejará claro el compromiso con la construcción de un socialismo próspero y sostenible, señaló el presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, Fermín Quiñones.

En ese sentido apuntó que la sociedad civil cubana tiene mucho que mostrar en cuanto a niveles de participación en las políticas estatales y gubernamentales para enfrentar el flagelo de la corrupción.

El Foro de la Sociedad Civil Cubana – destacó Quiñones- será escenario además para reiterar nuestra solidaridad con Venezuela y el rechazo a la exclusión de ese país de la venidera Cumbre de Las Américas.

La reunión mostrará a nuestra sociedad civil fuerte y organizada, cuyo centro es la lucha por la soberanía, sin injerencia.

