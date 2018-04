Sociedad civil cubana denuncia presencia de mercenarios en Diálogo Hemisférico

La delegación que representa a nuestra sociedad civil en el Diálogo hemisférico que acontecen en Lima, Perú, denuncia la presencia en ese encuentro de mercenarios que pretenden usurpar la legítima representación de nuestro país.

En la cita, la legítima delegación de la mayor de las Antillas demuestra con creces, quienes pertenecen a la verdadera, única y legítima Patria de Martí y Fidel.

Mirthia Brossard, a nombre de la sociedad civil cubana, tomó la palabra para denunciar a esos mercenarios financiados por el imperialismo y que carecen de legitmidad en nuestro país.

La vocera alterna de la coalición 15, y vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, Yamila González Ferrer, advirtió que mientras no se saque a los mercenarios de la sala no habrá Diálogo Hemisférico.

Reiteró que Cuba vino a Lima con una postura constructiva e intención de dialogar desde el respeto, por tanto no admite provocaciones de ningún tipo, y las que se den, recibirán su debida respuesta.

Las consignas de la delegación cubana y de al de Venezuela interrumpieron el discurso del Secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se notó nervioso y con constantes equivocaciones en la lectura.

Almagro intentó desvirtuar la protesta de la legítima sociedad civil cubana.

A pesar de ello continuó en la sala del Diálogo Hemisférico la enérgica solicitud de la delegación cubana de que se retire inmediato a los mercenarios pagados por el imperialismo.

El embajador cubano Juan Antonio Fernández intervieno para epxresar que Cuba no va a aceptar la presencia de mercenarios.

La sociedad civil cubana es la que está ahí: nuestras glorias deportivas, científicos, jóvenes, hombres y mujeres de pueblo, las iglesias y la espiritualidad cubana, los que enfrentan el bloqueo , agregó.



Sentenció Fernández que la sociedad civil cubana no es la que se hospeda en lujosos hoteles ni comparte con terroristas .

Esta es la verdadera Cumbre popular corearon en Perú varios representantes de la sociedad civil de los países latinoamericanos que asisten al Diálogo Hemisférico, convertido en escenario de enfrentamiento entre Cuba, Venezuela y los movimientos populares con un grupo de mercenarios acreditados a la reunión.

Los organizadores trasladaron para un local aledaño el intercambio entre los voceros de las 28 coaliciones y los representantes de los gobiernos latinoamericanos para sesionar a puertas cerradas.

En la sala principal, convertida en una tribuna abierta, representantes de Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador denunciaron la actitud imperialista de Estados Unidos y el servilismo de la OEA y su secretario general Luis Almagro.

