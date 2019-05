La Ley Helms-Burton en la mira de la Sociedad Civil

La Habana, Cuba. – Es una ley que ofende profundamente a los cubanos y contra ella estamos obligados a dar la pelea, afirmó la subdirectora de la Dirección de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, al referirse a la Hemls-Burton.

La diplomática fue uno de los ponentes en una audiencia de la sociedad civil cubana que analizó la expresión genocida de la política monroista del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

El ex canciller y antiguo presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, hizo énfasis en la necesidad que tienen los cubanos de conocer en detalle dicho engendro legal, que, dijo, es un intento de recolonizar a la nación.

Para aplicar la Helms-Burton, para devolver las propiedades a quienes las perdieron el 1ro de enero del 59, habría que ocupar a este país y eso no va a pasar si somos capaces de mantenernos unidos y vigilantes, subrayó Alarcón.

El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil, Rodolfo Dávalos, afirmó que la Helms-Burton, como todo el bloqueo, no solo es injusta, sino que además es ilegal y causa daña a todo el pueblo cubano.

Dávalos pidió a todos los sectores de la sociedad civil nacional movilizarse para divulgar la ilegalidad de ese engendro jurídico, convertido en expresión contemporánea de la Doctrina Monroe.

También el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, Luis Solá, se refirió al contexto en que comenzó la hostilidad de Estados Unidos, que apoyó a la dictadura de Batista y después lanzó contra Cuba no solo una agresión económica, sino acciones de terrorismo de estado.

Ahora, la unidad de todos los cubanos es el fundamento para enfrentar la agresión que significa la Helms-Burton, aseveró el destacado jurista al intervenir en la audiencia de la sociedad civil cubana.

