Sistema de Salud cubano listo para enfrentar al Covid-19

La Habana, Cuba. – La capacitación a profesionales de la salud, así como el despliegue sanitario para enfrentar el Covid-19, fueron temas abordados por el equipo de especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

El director de docencia del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Jorge González, afirmó que el éxito en la lucha contra la epidemia tiene su mayor garantía en la participación popular.

En la sede del Instituto de Medicina Tropical de Cuba Pedro Kourí, el directivo recalcó que además de la capacitación del personal de la salud, es vital la preparación de la ciudadanía, y por eso, se involucrarán las organizaciones de masas.

Por último, González dijo que el objetivo no es esperar que la persona vaya infectado al centro de salud, sino prevenir, con promoción y educación tal como se caracteriza el sistema sanitario cubano.

