Sintonía entre el Gobierno y el Parlamento

La Habana, Cuba. – Satisface constatar que el gobierno y la Asamblea Nacional trabajan en sintonía juntos, consagrados a hallar soluciones, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en la clausura de la sesión parlamentaria a la que asistió el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.

El presidente dijo que se cierra un ciclo de trabajo intenso y productivo, durante el cual el Parlamento aprobó no solo tres nuevas leyes, sino que sus comisiones han evaluado actividades fundamentales del país, apuntando en qué se avanza y en qué no y cuánto es posible hacer para solucionar los problemas

La satisfacción con que clausuramos este período de sesiones nace de la calidad de los debates, subrayó Díaz-Canel, quien agregó que se entiende que cada minuto es crucial para el futuro.

Apuntó que 60 años de agresiones de todo tipo no solo han curtido nuestras experiencias, sino que hemos aprendido a desechar el lamento.

Díaz-Canel afirmó en la Asamblea Nacional que se han aprobado tres leyes, lo que da inicio al intenso ejercicio legislativo que precisa la nueva Constitución para hacerse efectiva.

El presidente dijo que además de haber elegido a los miembros del Consejo Electoral Nacional, ya tenemos una nueva Ley Electoral que garantiza los procesos comiciales a los diferentes niveles del país,

Eso nos pone en condiciones de elegir en octubre, en la Asamblea Nacional, los cargos principales y posteriormente, antes de fin de año, designar al Consejo de Ministros, aseveró al clausurar el período de sesiones del Parlamento.

Antes de detallar algunos resultados de la economía nacional que dijo puede crecer ligeramente este año, Díaz-Canel aclaró que en ese período, por la arreciada hostilidad de Estados Unidos, el país sufrió restricciones en las divisas y los combustibles.

Al clausurar el Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento, el presidente Miguel Díaz Canel, señaló que en el primer semestre se aprobaron 10 nuevos negocios con capital extranjero, y se proyecta la terminación de 15 mil 748 viviendas.

Dijo que el comportamiento de la ejecución del Presupuesto en la primera parte del año se caracteriza por un cumplimiento de los ingresos y un déficit inferior al previsto.

El país avanza y ninguna política imperial podrá superar nuestra vuluntad de ir por más, significó Díaz Canel en el Parlamento, y subrayó que nada podrán lograr los aspirantes a verdugos del pueblo cubano, frente al empeño de trabajar para vencer y derrotar la genocida política anticubana con el esfuerzo de todos.

Más adelante evocó a Fidel, con su capacidad de viajar al futuro y regresar para contarlo, y las lecciones que nos dejó para el presente y futuro.

El presidente Miguel Díaz-Canel se refirió en la Asamblea Nacional al desabastecimiento de meses recientes, en primer lugar por la falta de liquidez, pero también -remarcó- por la mentalidad importadora que mata la iniciativa.

Enfatizó en la pobre gestión exportadora, el escaso encadenamiento de la producción nacional con la inversión extranjera y el turismo, la falta de visión sobre los aportes de la informatización de la sociedad, y la subestimación del sector no estatal en esos encadenamientos.

Díaz Canel subrayó que realizan análisis periódicos para evaluar las medidas económicas, y anunció que oportunamente se darán a conocer nuevas decisiones en el Comerco Interior y otras que deberán movilizar todas las reservas productivas del país.

Significó en el Parlamento los aportes de los recorridos gubernamentales, y de poner el pensamiento colectivo en función de la batalla económica.

En su discurso en la Asamblea Nacional, el presidente Miguel Díaz-Canel dedicó palabras a la política exterior de la Revolución, que continuó expandiendo sus lazos en todas las regiones del planeta, en un contexto marcado por la política agresiva de Washington.

Destacó que Cuba contribuye a los esfuerzos internacionales a favor de la justicia, la paz y la protección del medio ambiente, así como al fomento de la seguridad y en defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado abiertamente la vigencia de la Doctrina Monroe, viejo instrumento del colonialimo que amenaza la soberanía de todas las naciones de América y pretende intimidar al resto del mundo, denunció Díaz-Canel en el Parlamento.

Ante los numerosos medios de agresión imperial aplicados contra Venezuela, reiteró la firme solidaridad y apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista.

La Asamblea Nacional será siempre un espacio para reflexionar, compartir y decidir colectivamente, cómo activar mejor los resortes de nuestra prosperidad, resaltó el presidente Miguel Díaz-Canel al clausurar la sesión plenaria del Parlamento.

Exhortó a los diputados a continuar buscando en nuestras reservas materiales y humanas, y llamó a revisar las directivas de Fidel para el Periodo Especial, sin temor a los términos, para sacar las lecciones y los aportes que dejó.

En su intervención, Díaz-Canel enfatizó en no dar crédito a las noticias falsas y agregó en ese sentido que la dirección del país ha demostrado siempre su compromiso con la información oportuna y veraz.

El único modo de resolver los problemas es que quienes amamos a la Revolución hagamos cada uno nuestra parte del deber como dijo Martí, sentenció ante los parlamentarios.

Detrás de cada problema hay un cubano y cubana que necesita atención, dijo Miguel Díaz-Canel, quien llamó también a recuperar la sensibilidad y ponerla de moda como palabra de orden.

En el Tercer Periodo de Sesiones de la Novena Legislatura, el presidente cubano insistió en rescatar la honestidad, y el sentido de cooperación de los servidores públicos, quienes deben ser serios y eficaces en las respuestas a la población.

Dar un buen servicio desde la amabilidad, la humildad y la educación nos hace mejores profesionales, dijo Díaz-Canel, al tiempo que abogó por recuperar como sociedad los hábitos de cortesía.

Al clausurar la sesión plenaria, el Jefe de Estado animó a subordinar los intereses personales a los colectivos, así como a practicar la laboriosidad, y la decencia, pues de esa forma, dijo, también aportaremos al Producto Interno Bruto, crecerá la economía y la fortaleza espiritual del pueblo.

Pensar como país, pensar Cuba, es entregarnos al servicio de la nación, sacando mayor provecho de la fuerza más formidable de la Revolución: la unidad, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel al clausurar la sesión plenaria del parlamento.

Agregó que ese es nuestro monumento a la generación histórica, una obra en construcción que sostenga el presente y garantice el futuro de la Patria.

El presidente cubano recordó a los diputados que en unos días celebraremos un nuevo aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y en Granma, expresó, sede de los festejos este año, estará una representación de las generaciones que dan continuidad al proceso independentista cubano.

Hoy sentenció, resulta impostergable llamar al pueblo cubano y a la dirección del país para que cuanto hemos hecho y hagamos sea defendido por todos.

