Sesionó resumen de visita gubernamental a Pinar del Río

Encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se desarrolló la reunión resumen de la visita gubernamental a Pinar del Río.

Inés María Chapman, Vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, actualizó en la cita sobre las inversiones para mejorar el sistema de abasto de agua a la ciudad de Pinar del Río, Viñales y Minas de Matahambre, entre otras localidades.

Otros temas analizados tienen que ver con la transportación de pasajeros y cargas, autoabastecimiento municipal, el combustible, desarrollo local y nuevas regulaciones para la vivienda.

Se reconocieron los resultados de las entidades de Pinar del Río para incrementar exportaciones, con nuevos surtidos incorporados a la cartera, y hay potencialidades para llegar a 45, en tanto que derivados de la miel, muebles y bebidas, figuran entre los insertados.

