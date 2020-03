Sesionó en Villa Clara reunión regional para prevenir el Covid-19

Santa Clara, Villa Clara. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en Villa Clara la primera reunión territorial de presentación del plan para la prevención y control del coronavirus, donde participaron autoridades del Partido, Gobierno y Salud de las provincias centrales.

Durante el encuentro, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, explicó que el personal médico se encuentra preparado para cumplir los protocolos establecidos ante la aparición de casos sospechosos.

En la reunión en Villa Clara de presentación del plan para la prevención y control del coronavirus, Portal Miranda dijo que los centros de aislamiento y los tres hospitales militares que asistirán a los enfermos en la región central, están listos para cualquier eventualidad.

El titular de Salud se refirió, además, a la incorporación a esa misión de estudiantes de Medicina, para preservar la Salud del pueblo.

En la reunión en Villa Clara de presentación del plan de prevención y control del coronavirus, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se refirió a la constante actualización de las acciones contenidas en ese documento, aún cuando hasta la fecha en Cuba no existen casos de enfermos.

Destacó, además, la necesidad de mantener una permanente vigilancia epidemiológica en fronteras, en provincias donde radican importantes aeropuertos, marinas y puertos.

Sobre las acciones de prevención ante la presencia del coronavirus o Covid-19 en países cercanos, el Primer Ministro cubano pidió la colaboración de los propietarios de hostales, que serán capacitados para alertar sobre casos sospechosos.

Marrero Cruz, dijo que mantendrán informado al pueblo por los medios de comunicación e impartirán charlas educativas en los barrios, para que la población conozca los riesgos y cumpla las medidas higiénicas.

En la reunión territorial en Villa Clara para la prevención y control del coronavirus, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a implementar los acuerdos tomados para cumplir con la importante misión, que exige una alta responsabilidad.

Dijo, que resulta necesario hacer todo en materia de organización, para que las entidades que participan en la tarea, estén oportunamente preparados en la prevención y enfrentamiento a la epidemia.

El presidente cubano llamó a crear un ambiente de confianza y seguridad, pues el país está peparado para cualquier eventualidad, y convocó a la población a participar en la vigilancia epidemiológica.

Expresó que el pueblo tendrá una respuesta adecuada ante el actual contexto, pues es el pueblo con sus acciones, el que también estará dando respuesta en el enfrentamiento a la epidemia, si fuera necesario.

