Sesiona XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

La Habana, Cuba. – El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sesionó en la tarde de este jueves, encabezado por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En la reunión -donde también participó el Presidente de la República y miembro del Buró Político, Miguel Díaz-Canel Bermúdez-, el Segundo Secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura, anunció la celebración del VIII Congreso de la Organización y ofreció detalles de los preparativos de esa cita, que tendrá lugar entre los días 16 y 19 de abril del 2021.

Los miembros del Comité Central conocieron, además, un informe sobre los resultados de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución durante el año 2019. Sobre el tema, el miembro del Buró Político del Partido, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, explicó que desde el VI Congreso a la fecha se han aprobado un total de 216 políticas y medidas, de ellas 16 en lo transcurrido del presente año.

Entre esas decisiones mencionó las referidas al perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y de las organizaciones superiores de Dirección Empresarial; el fortalecimiento de las Juntas de Gobierno; el protagonismo de la ciencia, la tecnología y la innovación; y el seguimiento a las medidas aprobadas con relación a la dinámica demográfica.

La compleja situación económica que se ha agudizado en los últimos meses –valoró Murillo Jorge-, no puede convertirse en un factor para ralentizar esos procesos, por el contrario, exige imprimir mayor impulso a la actualización del modelo económico y social para eliminar las trabas que aún persisten en el desarrollo de las fuerzas productivas y de la eficiencia.

Consideró que resulta importante potenciar el papel rector y guía de los documentos programáticos aprobados por el Partido y emplearlos como base en el trabajo cotidiano.

En la jornada igualmente se informó acerca de los principales aspectos del Plan de la Economía y los indicadores del Presupuesto del Estado, ambos para el año 2020. Estos documentos, expuestos por los ministros de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, serán presentados este viernes a los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Al hacer las conclusiones de la reunión, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba convocó a continuar trabajando con optimismo, organizados, enfrentando todo tipo de obstáculos. Podemos resistir lo que venga, subrayó, pero para ello hay que estar preparados.

Seguiremos avanzando, aseguró el General de Ejército, administrando bien los recursos que tenemos y haciendo del ahorro una batalla diaria, de una punta a la otra del país.

Ante las amenazas del enemigo, apuntó Raúl, cada uno desde su barrio, desde su comunidad, debe estar listo para salir al combate y hacer suya aquella frase que dijimos cuando el fallecimiento del Comandante en Jefe de la Revolución cubana: “¡Yo soy Fidel!”

