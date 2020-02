Sesiona taller sobre aplicación de la Ciencia en la Industria Alimentaria

La Habana, Cuba. – El taller Más producción de la industria alimentaria con la aplicación de la Ciencia, tiene lugar desde hoy y hasta mañana en el capitalino Centro de Convenciones de Cojímar.

Al taller asisten la viceprimera ministra Inés María Chapman, la ministra del CITMA Elba Rosa Pérez, el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino, y Luis Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, entre otros directivos.

En las palabras iniciales de la reunión Elba Rosa Pérez se refirió a la necesidad de buscar soluciones eficientes para aumentar la producción a través del empleo adecuado del conocimiento.

La cita tiene como objetivo identificar resultados científico-tecnológicos que aumenten la producción y el surtido de productos alimenticios para la población, la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones.

La ministra del CITMA Elba Rosa Pérez, comentó acerca de la necesidad de una gestión más integrada aplicando la innovación, así como la urgencia de estrechar los vínculos entre la industria científica y el sector productivo.

Para ello, refirió, será necesario identificar posibilidades reales de encadenamiento que permitan la sustitución de importaciones y potenciar los polos productivos de impacto inmediato en la economía nacional.

Esta primera jornada incluye el debate acerca de agricultura y pesca, cárnicos, lácteos, conservas, bebidas y cereales y de su producción, así como del uso eficiente de la energía y el agua, la automatización de los procesos tecnológicos y el desarrollo y mejoras de las tecnologías.

El taller responde al llamado del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, de integrar los resultados científico-tecnológicos del país en la producción de alimentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.