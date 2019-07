Sesiona hoy Asamblea Nacional (Fotos+Video)

La Habana, Cuba. – En este Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, es motivo de honor y regocijo contar con la presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, del Segundo Secretario José Ramón Machado Ventura, y el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó el Titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.

Al dar inicio a la jornada, informó sobre la toma de posesión de sus cargos de 7 nuevos diputados, a quienes dio la bienvenida con la seguridad de que cumplirán el compromiso asumido con el pueblo.

Lazo evocó el 10 de abril, cuando Cuba proclamó su Constitución, y dijo que ese día se convirtió en acicate para, con más dinamismo, sensibilidad e inteligencia, enfrentar los dasafíos y preservar una Patria libre y soberana.

Significó que nos separan pocas jornadas para la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, y repasó la amplia agenda que abordaron las comisiones parlamentarias.

Los parlamentarios cubanos, reunidos hoy en el tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional, aprobaron hoy, por unanimidad, la nueva Ley Electoral, que responde al primer mandato de la Constitución.

Al explicar a los diputados sus principales preceptos, el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, significó que el texto fue enriquecido en los debates con los diputados en los territorios, las opiniones de la población, y las sugerencias derivadas del trabajo en comisiones parlamentarias, proceso que derivó en más de 450 cambios.

Remarcó que se mantienen inalterables los principios de democracia, soberanía popular, igualdad, y rendición de cuenta.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, leyó en el Parlamento el dictamen sobre el Proyecto de Ley Electoral, y explicó las principales modificaciones.

Precisó que se incorpora el término «residencia efectiva», determinada a partir de la presencia física del ciudadano en el territorio nacional, o de los actos que evidencien su voluntad de permanecer en el mismo como su domicilio permanente.

Toledo acotó que ante la ausencia definitiva del Gobernador y del Vicegobernador, el Presidente de la República decide quien lo sustituye hasta tanto se elijan esos cargos de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

En un amplio y sustancioso debate, los diputados cubanos ratificaron las esencias del Proyecto de Ley Electoral, y reconocieron al grupo redactor por la exactitud, destreza, altruismo y entrega en la elaboración del texto.

Es una ley hecha con y para el pueblo, expresó el parlamentario Yoandri Despaigne, mientras Yusuam Palacios subrayó que el estudio y debate de la propuesta de norma jurídica son muestra fehaciente de la continuidad histórica de la Revolución y de nuestras tradiciones de lucha.

Protagonistas de la Cuba de hoy, los jóvenes legisladores Susely Morfa y Raúl Palmero defendieron lo estipulado en el Título II, sobre mantener la edad mínima de 16 años para ejercer el derecho al sufragio.

El proyecto de Ley Electoral defiende la autenticidad de nuestro proyecto democrático, afirmó Yailín Orta, quien resaltó que para construir el consenso hemos vivido un amplio proceso de participación.

