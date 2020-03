Sesiona en Santiago de Cuba asamblea juvenil

Santiago de Cuba. – La integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Mercedes López Acea y Sucely Morfa Gonzalez primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, presiden hoy la Asamblea provincial de la organización juvenil en Santiago de Cuba que se desarrolla en la sala principal del Teatro Heredia con la presencia de 250 delegados y 30 invitados de la provincia.

Al inicio del encuentro Mercedes López Acea, transmitió el saludo y la confianza enviado por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central a los jóvenes santiagueros a través de los delegados a la Asamblea Provincial de la UJC que sesióna hoy.

Los jóvenes de Santiago de Cuba evalúan el quehacer de la organización, aprobaran las líneas de trabajo para el futuro y conformaran la delegación de ese territorio a la cita juvenil prevista para el mes de abril.

De manera escalonada en todo el paós se han desarrollado las asambleas provinciales de la UJC previas al encuentro nacional que reunirá a delegados de toda Cuba.

