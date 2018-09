Sensible pérdida para Cuba muerte de presidente de Vietnam

La muerte del presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, también significa para los cubanos una dolorosa pérdida por cuanto hizo a favor de la amistad y la cooperación entre los dos países.

En cuanto se supo del fallecimiento del mandatario, la embajadora de Cuba en Hanoi, Lianys Torres, en misión de trabajo en otra provincia, se comunicó por teléfono con Prensa Latina para expresar el dolor que embarga a sus compatriotas en este momento.

Hace unos días, pese a estar gravemente enfermo, Quang tuvo la gentileza de recibir a nuestro primer vicepresidente, Salvador Valdés, a quien expresó los sentimientos de infinita amistad de los vietnamitas hacia Cuba y su revolución, recordó la diplomática.

Torres dijo que en esa ocasión también reiteró lo orgulloso y honrado que se sentía por haber sido el último dignatario a quien recibió Fidel en 2016.

Durante su estancia en La Habana, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, en ese momento presidente de Cuba, impuso al recién fallecido mandatario de Vietnam la Orden José Martí, máxima distinción que otorga el Consejo de Estado.

Guardo recuerdos muy gratos de mis encuentros con el presidente Tran Dai Quang, siempre tan amable y cálido, jamás olvidaré que al presentarle mis cartas credenciales me bautizó con el nombre vietnamita de Linh, y así me llamó desde entonces, dijo la embajadora cubana en Hanoi, Lianys Torres, visiblemente emocionada.

Por su parte, el jefe de la brigada médica cubana en Vietnam, José Hernández, expresó los sentimientos de sus colegas luego de la muerte del estadista.

Ha sido una dura noticia para los 18 integrantes del colectivo; bajo la presidencia de Quang nuestros dos países dieron pasos firmes hacia el fortalecimiento de la cooperación en el terreno de la salud.

