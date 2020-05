Seguir velando por el ahorro de electricidad

La Habana, Cuba. Del 22 de abril al 12 de mayo último se ha evidenciado un decrecimiento del consumo de energía eléctrica con respecto al mes de marzo, lo cual ha sido posible gracias a las temperaturas más frescas y una mayor conciencia de la importancia del ahorro, afirmó el Ministro de Energía y Minas, Liván Arronte.

Al intervenir en la Mesa Redonda, significó que Cuba hace un gran esfuerzo para garantizar la generación de electricidad, en un escenario signado por el recrudecimiento del bloqueo y las maniobras estadounidenses para impedir el arribo de combustible al país.

Liván Arronte dijo que la electricidad ha tenido un desempeño estable y las interrupciones que se han producido NO se deben a un déficit de generación, sino a alguna avería.

Subrayó que semanalmente se realiza una videoconferencia con los consejos energéticos para chequear los planes de consumo.

Medidas para un uso racional de la electricidad

La Viceministra de Energía y Minas, Tatiana Amarán, informó en la Mesa Redonda sobre los consejos energéticos y los análisis para la reducción del consumo de electricidad, en el contexto de la lucha contra la COVID-19 en Cuba.

Los consejos energéticos están constituidos a nivel provincial y municipal y son presididos por coordinadores, con la participación de expertos de la Empresa Eléctrica, de miembros de organizaciones de masas y de movimientos sindicales, dijo.

Añadió que el Viceprimer Ministro, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, preside cada semana esos encuentros que analizan el comportamiento de la demanda eléctrica, fundamentalmente en los servicios estatales que son hoy los mayores consumidores de energía.

La Viceministra dijo que entre las medidas que se proponen, están el incremento de la eficiencia y la supresión de cualquier tipo de despilfarro.

No hay apagones programados

La Viceministra de Energía y Minas, Tatiana Amarán, explicó que los consejos energéticos han contribuido a la disminución del consumo de electricidad con la aplicación de medidas como el desplazamiento de actividades fuera del horario pico, el autocontrol del consumo en los centros de trabajo, y la creación de grupos de análisis.

Afirmó en la Mesa Redonda de este viernes que por ello no hay apagones programados, pues el sistema eléctrico posee la potencia necesaria para cubrir la demanda actual.

No obstante, refirió que debido al todavía alto consumo energético se han dado varios casos de averías que, para ser solucionadas, requieren la desconexión del servicio eléctrico.

Tatiana Amarán también puso énfasis en el pago del servicio eléctrico, que continuará pospuesto, aunque puede efectuarse por vías alternativas como las plataformas electrónicas para evitar la acumulación.

La Directora General de la Oficina para el Uso Racional de la Energía, Elaine Moreno, informó en la Mesa Redonda sobre las acciones de comunicación que ayudan a disminuir el consumo de electricidad.

Refirió que se diseñó un sistema de medidas encaminadas a generar hábitos de consumo vinculados al uso racional de la energía, y añadió que se han utilizado incluso las pesquisas activas para distribuir mensajes de ahorro a la población.

Elaine Moreno explicó que las redes sociales han sido claves para la difusión de la campaña energética dirigida al uso racional de la energía, mediante la divulgación de consejos sobre el uso de equipos electrodomésticos, entre otros.

Resaltó la eficacia del llamado a las patrullas clip de pioneros y de la campaña en los medios de comunicación, que han marcado una disminución en el consumo eléctrico.

