Se reunió Díaz – Canel con el primer ministro de Belice

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió en la noche de este martes con Dean Oliver Barrow, primer ministro de Belice, quien se encuentra de visita en Cuba.

En un ambiente de cordialidad intercambiaron sobre la positiva marcha de las ­relaciones bilaterales y ratificaron la decisión de continuar estrechando los vínculos políticos y de cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, dialogaron sobre temas de la agenda regional e internacional y el premier beliceño ratificó la solidaridad permanente en la batalla de Cuba contra el bloqueo. Acompañó a Díaz-Canel el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

La Habana y Belmopán establecieron relaciones diplomáticas en 1995 y ejemplo de la colaboración es la presencia en Belice de profesionales de la Brigada Médica Cubana, desde hace más de dosdécadas.

