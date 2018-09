Se reúnen presidentes de comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Encabezado por los diputados Esteban Lazo, Ana María Mari Machado y Miriam Brito, presidente, vicepresidenta y secretaria, respectivamente, del Parlamento cubano, se efectuó un encuentro en el Capitolio con presidentes de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los participantes informaron sobre el seguimiento a temas contenidos en las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez a los presidentes de las asambleas provinciales en julio último centrados, fundamentalmente, en el discurso del General de Ejército en la Sesión Constitutiva de la actual Legislatura y en lo relacionado con estilos y prioridades de la labor en las actuales circunstancias que marcan el accionar del legislativo cubano.

Al respecto Lazo relacionó varias decisiones implementadas para fortalecer las Comisiones Permanentes entre estas la de profesionalizar a sus presidentes.

En el intercambio entre el titular del Parlamento cubano y los encargados de las Comisiones Permanentes de Trabajo de ese órgano legislativo también se examinó la consulta popular recientemente iniciada para enriquecer el Proyecto de Constitución y se valoró la importancia de que en ese proceso estén presentes los diputados, en los encuentros en las comunidades y centros de trabajo o de estudio.

Ellos recibieron orientaciones del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular para contribuir en los análisis, teniendo en cuenta la información y los conocimientos adquiridos durante el estudio del Proyecto en las comisiones y en el plenario del último Periodo Ordinario de Sesiones.

El propio Lazo Hernández recomendó ahora a los integrantes de las comisiones de trabajo a asistir a los encuentros populares teniendo además en la mano los documentos del Séptimo Congreso del Partido.

