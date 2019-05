Se reúne Salvador Valdés Mesa con Presidenta y Canciller de Etiopía

La presidenta de Etiopía, Sahlework Zewde, recibió a la delegación cubana encabezada por Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, en su visita oficial al hermano país.

Valdés Mesa, como parte del intercambio, saludó al canciller de Etiopía, Gedu Andargachew, con quien ratificó la posición histórica de apoyo mutuo entre las naciones, así como la lucha contra el bloqueo.

La embajadora de la Isla en esa nación, Vilma Thomas, confirmó que Valdés Mesa, también se reunirá con colaboradores cubanos en Etiopía, e integrantes de los grupos de solidaridad, graduados en Cuba.

Los vínculos de fraternidad entre la nación africana y la caribeña, llegan en julio de este año a su aniversario 44, y la cooperación entre ambos países potencia ventajas en el área de la biotecnología, la agricultura y la producción de medicamentos.

