Se impone Cuba en Lima

Por: José Leandro Garbey Castillo

Lima, Perú. – El binomio cubano de voleibol de playa masculino integrado por Sergio González y Luis Enrique Reyes obtuvo hoy su primera victoria en los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

Los representantes nacionales se impusieron en dos sets a su similar de Costa Rica, con marcador final de 21-13 y 21-16.

En la presentación anterior los cubanos cedieron ante el dúo de Uruguay, los cuáles cayeron hoy en el otro partido del grupo H con los favoritos brasileños, quienes lideran el apartado con dos victorias sin derrotas.

Mañana será la última jornada de la fase de grupos y los antillanos se enfrentarán en un partido de muerte súbita a los cariocas; de ganar los nuestros en el cotejo y los uruguayos ante los ticos, se produciría un triple empate en el primer lugar y los enfrentamientos particulares y estadísticas determinarían los clasificados a la siguiente ronda.

