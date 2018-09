Sapiencia juvenil aporta a futura Constitución de Cuba

La Habana, Cuba. – Estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, en La Habana, enriquecieron, desde su sapiencia juvenil, el debate del proyecto de Constitución.

En el párrafo 227 Javier Ojeda propuso que se incluya la protección animal, y en otra de sus intervenciones, en relación con el artículo 83, sobre la salud pública, pidió agregar el derecho a la eutanasia.

Desde la base del respeto hubo variedad de criterios en torno al artículo 68, referido al matrimonio entre dos personas, pero varias intervenciones secundadas por aplausos, como la de Tomás González, ratificaron que la mayoría de los presentes están a favor de lo expuesto en el actual Proyecto de Constitución.

Otros estudiantes señalaron que no debe tenerse en cuenta la edad límite de hasta 60 años para ser elegido Presidente de la nación.

