Santiagueros despiden caravana de la libertad

Santiago de Cuba.- La Caravana de la Libertad, convoy del Ejército Rebelde liderados por Fidel que partió desde Santiago de Cuba hace 59 años, es reeditada por unos 200 pioneros y jóvenes santiagueros.

Junto al muro del antiguo Cuartel Moncada se realizó esta mañana el acto de despedida que presidió Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en la provincia, autoridades del Gobierno y representantes de las organizaciones de masas y juveniles.

El combatiente Francis Velázquez, en discurso a nombre de los protagonistas de aquel histórico recorrido hasta la Capital, señaló que el legado de Fidel será siempre la brújula de nuestras luchas y desarrollo futuro del país.

Por su parte, el joven Yunier Barrientos resaltó la confianza depositada por el líder histórico en las nuevas generaciones, quienes hoy han hecho suyo el concepto de Revolución enarbolado por Fidel.

