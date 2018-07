Santiago de Cuba vibrará con la Fiesta del Fuego

Santiago de Cuba. – Con la apertura este domingo del Centro de Prensa de la 38 edición de la Fiesta del Fuego, la ciudad de Santiago de Cuba se encuentra lista para recibir a delegados e invitados al mayor evento de las culturas originales y populares de las naciones del Caribe.

Del 3 al 9 de julio la urbe más caribeña de Cuba, recibirá a más de 640 artistas de una veintena de países, donde unos 240 participantes pertenecen a Puerto Rico, pueblo al que está consagrado el Festival santiaguero.

Aparecen entre los asistentes por la delegación boricua las agrupaciones musicales Mapeyé, Las Atípicas, Majestad Negra y los grupos femeninos Plena Combativa y Asuba, además de Andy Montañes y su grupo.

También de Puerto Rico asistirán a la Fiesta del Fuego destacados artistas de la plástica, académicos, artesanos, poetas, y cineastas, entre otros.

La numerosa y entusiasta delegación de Puerto Rico al Festival Internacional del Caribe llegó a Santiago de Cuba enfrentando el bloqueo económico y las secuelas del huracán María, declaró este domingo Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba.

En la inauguración del centro de prensa, la activista aludió a los esfuerzos y la contribución desinteresada para armar la representación y corresponder a la dedicatoria de esa edición a la cultura boricua.

Milagros Rivera se refirió a la recaudación de fondos para costear el viaje porque para ello no reciben ningún tipo de asignación gubernamental de Puerto Rico, y a las dificultades con algunas visas.

Unas 28 naciones latinoamericanas, caribeñas y de otras latitudes estarán presentes en el Festival del Caribe, devenido espacio de encuentro, de búsquedas y reconocimiento mutuo entre las culturas de la región.

