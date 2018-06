Santiago de Cuba rendirá homenaje a mártires del 30 de junio

Santiago de Cuba. – El pueblo de Santiago de Cuba rendirá homenaje este 30 de Junio a los luchadores clandestinos Josué País, Salvador Pascual y Floro Vistel, caídos un dia como hoy en combate desigual contra fuerzas de la tiranía de Fulgencio Batista.

En la intercepción de las calles Paseo Martí y Crombet, donde cayeron heroicamente los jóvenes del Movimiento 26 de Julio y ante la placa que recuerda el hecho, estarán presentes familiares de los mártires, pioneros, estudiantes, combatientes, trabajadores, cederistas y federadas de la ciudad Cuna de la Revolución.

En el acto político cultural será depositada una ofrenda floral para Josué, Salvador y Floro a nombre de su pueblo, donde pronunciará el discurso Niurka Bell secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio Santiago de Cuba.

Mientras, un destacamento de jóvenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) realizará la guardia de honor en el histórico sitio.

