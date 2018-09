En Santa Ifigenia, acto central por Aniversario de los Joven Club

El acto nacional por los 31 años de los Joven Club de Computación y Electrónica se realizó en el cementerio Santa Ifigenia, ante el monolito que guarda las cenizas del líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, en la urbe santiaguera.

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, y primer secretario del PCC en la provincia, y Wilfredo González, viceministro primero de Comunicaciones, presidieron el acto.

En el área patrimonial central de Santa Ifigenia, se colocó una ofrenda floral ante la llama eterna y se tributó especial recordación al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, creador de los Joven Club de Computación y Electrónica el 8 de septiembre de 1987.

Trabajadores destacados del país en la labor de la institución rememoraron las palabras fundacionales de Fidel, cuando denominó a ese sistema didáctico y recreativo como La Computadora de la Familia Cubana.

Mañana se efectuará una gran feria tecnológica en la calle Enramadas, corredor patrimonial de Santiago de Cuba, territorio que gana por segundo año consecutivo la sede de la celebración.

(Visited 1 times, 27 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.