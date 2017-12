Salvas de artillería en saludo al triunfo de la Revolución

La Habana, Cuba.- Este domingo 31 de diciembre, a las 12 de la noche, se realizará la habitual ceremonia militar en la que serán disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en saludo al Aniversario 59 del Triunfo de la Revolución.

Por tal motivo se le informa a la población de la capital que durante la práctica de la ceremonia, el viernes 29, en horas de la noche, se escucharán también detonaciones. Para la participación de la población en la ceremonia del 31 de diciembre, la fortaleza abrirá sus puertas a partir de las 11 de la noche.

