Salvador Valdés se reúne con líder de Federación Sindical Mundial

El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, se reunió hoy en Ginebra con el secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mavricos, en el ámbito de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo.

Ambos conversaron sobre la situación del sindicalismo en el mundo y la tradicional postura solidaria de la Federación con América Latina, en particular hacia Cuba y Venezuela.

Mavricos ratificó su firme posición de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la Isla.

Precisamente, el Consejo Presidencial de la segunda organización sindical internacional más antigua del mundo aprobó este miércoles en Ginebra una declaración de condena al cerco, recrudecido por la administración de Donald Trump con la activación del Título III de la extraterritorial Ley Helms-Burton.

