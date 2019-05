Salvador Valdés Mesa inicia visita a Sudáfrica (+Fotos)

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Salvador Valdés Mesa, arribó hoy a Sudáfrica al frente de la delegación cubana que participará en la ceremonia de toma de posesión presidencial el venidero sábado 25 de mayo, en Pretoria.

El Primer Vicepresidente cubano depositó una ofrenda floral en el Parque de la Libertad, en homenaje a los combatientes internacionalistas cubanos que entregaron sus vidas en las luchas por la liberación de África, y el derrocamiento del régimen de Apartheid.

En la ceremonia, Valdés Mesa habló de los estrechos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y Sudáfrica, y ofreció una información sobre los muchos frentes en que trabaja su gobierno para impulsar el desarrollo.

Mañana, el Vicepresidente cubano tiene previsto diálogos con dirigentes del Congreso Nacional Africano, el Partido Comunista, y el Congreso de los Sindicatos de Sudáfrica.

