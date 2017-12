Salud Pública de Cuba cierra el 2017 con millonarias inversiones

La Habana, Cuba. – A pesar de las limitaciones económicas del país, en Cuba se priorizó en 2017 la adquisición de equipos y la reparación de instalaciones del sistema de salud, manifestando un comportamiento favorable de los indicadores de atención a la población.

El ministro de Salud Pública, Roberto Morales, dijo que la Isla adquirió más de 6 mil equipos médicos, y en los últimos años 24 mil 317 de esos aparatos, beneficiándose todas las especialidades y las instituciones de salud.

También se llevó a cabo un proceso inversionista que permitió culminar 49 objetos de obra y por concepto de reparación y mantenimiento, concluir 9 mil 120.

El titular del sector en Cuba aseveró que en el año que termina se introdujeron técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de tumores de colon, recto, páncreas, así como renales, entre otros adelantos.

