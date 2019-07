Saldremos adelante y vamos por más (+Fotos)

La Habana, Cuba. –Para los enemigos de la Patria solo tenemos malas noticias, y aún no es todo, saldremos adelante y vamos por más, subrayó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en la sesión parlamentaria a la que asisten el Primer secretario del Partido, Raúl Castro Ruz, y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al informar sobre la marcha de la economía en el primer semestre, señaló que la estrategia incluye, entre otros aspectos, defender la producción nacional, diversificar exportaciones, sustituir importaciones, fomentar encadenamientos y potenciar la empresa estatal.

Hay que desarrollar la industria con base en lo que se produce en el país, y dirigir las inversiones a la producción de alimentos, agregó el ministro.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, señaló que en el primer semestre hemos enfrentado restricciones financieras, limitaciones en el acceso al financiamiento, escasez de oferta de los primeros meses de algunos productos e incumplimientos de ingresos por importaciones en turismo y níquel.

Detalló algunos rubros que han tenido resultados positivos, como la producción de petróleo, que se sobrecumple en 39 mil toneladas, 2, 5 por ciento más de lo previsto.

En ese sentido, enumeró la producción de arroz, frijoles, maíz, harina de soya, carne de cerdo y leche fresca, renglón este último que evitó la compra de mil 300 toneladas de leche en polvo.

La zafra alcanzó un millón 300 mil toneladas y aunque no logró cumplir el plan físico, los ingresos están en el entorno estimado porque el precio promedio de 12, 5 centavos la libra fue superior a lo previsto, informó Alejandro Gil.

El ministro de Economía y Planificación, señaló en el Parlamento que se han enfrentado restricciones con los portadores energéticos, lo que obliga a arreciar el control y garantizar que los recursos estén en las actividades fundamentales.

Sobre las inversiones, dijo que el plan llegó al 101 por ciento, pero lanzó una alerta, porque esa cifra es apenas el 36, 5 del año, por lo que es básico para alcanzar las tasas de crecimiento previstas.

Gil adelantó que en el primer semestre, se aprobaron 12 nuevos negocios, con un monto de mil 485 millones de dólares, lo que ratifica la apuesta por Cuba.

En un contexto marcado por la política agresiva de Washington, el pueblo cubano libra dos grandes batallas: la preparación para la defensa y el desarrollo de la economía, ratificó la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al presentar en el Parlamento el informe de liquidación del Presupuesto de 2018, que fue aprobado por los diputados.

Informó que el pasado año se ejecutaron gastos por más de 65 mil 490 millones de pesos, el 96 por ciento de lo planificado.

En sesión de la Asamblea Nacional, dijo que también se respaldó la recuperación por afectaciones de eventos climatológicos, y la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para la construcción de viviendas.

Al referirse al sector empresarial, que recibió más de 14 millones 300 mil pesos del Presupuesto del Estado el pasado año, la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, insistió en eliminar la vieja práctica de planificar con reservas.

Sobre las nuevas formas de gestión no estatales, señaló en el Parlamento que sus aportes representaron en 2018 el 12 por ciento del total de los ingresos, y llamó la atención sobre la persistencia de la morosidad en el pago de impuestos, subdeclaraciones y evasión fiscal.

Reiteró que el justo incremento salarial anunciado tendrá que enmarcarse dentro del Presupuesto para este año, lo cual lleva a potenciar el ahorro y actuar con racionalidad, sin aumentar los precios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.