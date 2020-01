Rusia y China multiplican esfuerzos por la seguridad en el Medio Oriente

Moscú.- Rusia y China adoptarán medidas conjuntas para resolver pacíficamente conflictos en Oriente Medio tras el asesinato del mayor general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Así lo han acordado hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov y su homólogo chino, Wang Yi, en conversación telefónica que ha abordado la escalada de tensiones de Oriente Medio después del ataque de Estados Unidos, aprobado por el presidente Donald Trump.

Los ministros han señalado que esta acción ilegal de Estados Unidos agravó seriamente la situación en la región, reza el comunicado del ministerio ruso.

Añade que en tales circunstancias, Rusia y China están interesadas en reducir las tensiones y adoptarán medidas conjuntas para crear condiciones para una solución pacífica de las situaciones de conflicto.

