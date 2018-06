Rindió honores a Fidel Castro presidente indio

El presidente de la India, Ram Nath Kovind, rindió honores al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba.

Kovind también depositó ofrendas florales a Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, a José Martí, el Héroe Nacional de Cuba, y a la Madre de la Patria, Mariana Grajales.

Previamente, el dignatario indio fue recibido por la vicepresidenta del Consejo de Estado, Beatriz Johnson, en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, a donde arribó como parte de una gira que lo llevó antes a Grecia y Suriname

Mañana, el presidente indio sostendrá en la capital conversaciones oficiales con el jefe de Estado anfitrión, Miguel Díaz-Canel, y participará en la firma de varios acuerdos dirigidos a fortalecer las relaciones bilaterales, y también está previsto que Kovind deposite una ofrenda floral a José Martí en la Plaza de la Revolución.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.