Rinden homenaje en La Habana a fallecido presidente de Vietnam

La Habana, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente y el miembro del Buró Político y el General de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintra Frías, firmaron en La Habana el libro de condolencias por el fallecimiento del presidente de Viet Nam, Tran Dai Quang.

Valdés Mesa escribió en el libro: En nombre del pueblo, el partido y el gobierno cubanos, trasladamos las más sentidas condolencias al entrañable Quang, quien siempre será recordado como gran impulsor de los entrañables lazos de amisrad entre nuestros países.

El embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Tan, realizó en la sede diplomática de la nación asiática en Cuba, una ceremonia por el fallecimiento de su presidente.

A la firma del libro de condolencias por el fallecimiento de Tran Dai Quang, asistieron miembros del cuerpo diplomático acrecitado en Cuba.

