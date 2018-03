Rinden homenaje en Cuba a víctimas de La Coubre

La Habana, Cuba.- Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, fueron depositadas este domingo en La Habana, en el lugar donde el 4 de marzo de 1960 ocurrió el horrendo sabotaje al buque francés La Coubre.

Representantes de organizaciones políticas y de masas y obreros portuarios, junto a familiares de las víctimas, rindieron homenaje a los más de100 cubanos y franceses muertos y otros miles heridos por el crimen terrorista ocurrido hace 58 años.

Andrés Zaldívar Diéguez, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en La Habana, rememoró cómo ocurrió aquel hecho perpetrado por la CIA en su intento de atemorizar al pueblo cubano y destruir la Revolución.

Ridel Sánchez, del Secretariado del Sindicato Nacional del Transporte y Puertos, recordó como aún hoy continúan las amenazas y acciones del imperio contra Cuba.

