Rinden homenaje a Fidel en Angola

Luanda, Angola. – Jóvenes angoleños graduados en Cuba y personal de la salud cubana en ese país, recordaron al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web.

El presidente de la Asociación de exestudiantes Angolanos en Cuba, Pedro Neto, afirmó en el Centro de Prensa Aníbal de Melo, en Luanda, que el homenaje a Fidel se hará siempre, pues hay que ver cuánto hizo por los angolanos y por Angola.

El eterno Comandante en Jefe, tiene una dimensión política como pocos pudieron alcanzar, expresó Neto ante diplomáticos de la Isla y de Venezuela.

Antonio Pacavira, director del Instituto Medio de Salud Fidel Castro, recordó varios de los momentos que hicieron brillar al revolucionario como un estadista; en tanto, el secretario general de la Asociación de Amistad Angola-Cuba, Fernando Jaime, destacó el liderazgo de Fidel al comentar su accionar al frente de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.