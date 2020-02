Rinden homenaje a Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba. – Una representación del pueblo santiaguero rindió homenaje hoy a Carlos Manuel de Céspedes, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, por el aniversario 146 de su caída en combate.

EL acto estuvo presidido por los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lázaro Expósito Canto, primer secretario en la provincia, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora, quienes colocaron flores como tributo al Padre de la Patria.

En representación de la Federación de Mujeres Cubanas, Ana Iris Limonta Gutiérrez quien expresó que Céspedes inició una gesta independentista en la cual estuvieron presentes mujeres como Ana Betancourt y Mariana Grajales.

En el acto se recordó también que el 27 de febrero de 1958, Fidel Castro Ruz ascendió al grado de comandante a Raúl Castro Ruz y a Juan Almeida Bosque.

