La Habana, Cuba.- El presidente de Kenya, Uhuro Kenyatta, rindió honores al Héroe Nacional de Cuba Jose Martí con una ofrenda floral al pie del Monumento en la Plaza de la Revolución.

Estuvo acompañado por el vicecanciller Abelardo Moreno.

