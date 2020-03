Rigor sanitario por Covid-19 en aeropuertos de Cuba

La Habana, Cuba. – Para prevenir la entrada de algún pasajero con síntomas del nuevo coronavirus mediante vuelos internacionales, se refuerzan las medidas sanitarias de pesquisaje en los todos los aeropuertos de Cuba.

En ese importante punto de entrada y salida del país en Santiago de Cuba, autoridades sanitarias de conjunto con la dirección de la terminal, implementan acciones de profilaxis para detectar cualquier situación de salud tanto en nacionales como extranjera, informó Sánchez Fjichiro.

Desde Holguín, Fabio Ochoa reporta que el personal de Salud, la Aeronáutica y Aduana, entre otras instituciones, también implementan en el Aeropuerto Frank País, los protocolos del plan para prevención y control de la Covid-19.

La instalación elevó el rigor de sus controles sanitarios a viajeros internacionales, acorde a la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que involucra a todas las entidades que laboran en frontera. Situación similar se vive en otras terminales aéreas cubanas.

