Revolución cubana sigue siendo faro de dignidad

París, Francia. – La Revolución cubana cumple el primero de enero 61 años con su carácter de faro de dignidad intacto y más necesario que nunca, afirmó hoy el académico y ensayista francés Salim Lamrani.

En declaraciones, el profesor de la Universidad de La Réunion, precisó que esa obra representa la aspiración de los pueblos del Sur a gozar de sus derechos naturales, sin ofensas ni humillaciones procedentes de interferencias extranjeras.

El académico sentenció, ningún otro país en el mundo ha hecho tanto por los más pobres como Cuba, lo que hace la grandeza de una nación y lo que la define es su acción a favor de la dignidad de los desposeídos.

De acuerdo con Lamrani, el pueblo de la Isla ha demostrado que es posible, en un contexto geopolítico de extrema adversidad, tomar posesión colectiva de los recursos nacionales y ubicar al ser humano en el centro del proyecto de sociedad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.