Reunidos diplomáticos de Cuba y Jamaica

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, para revisar el estado de las relaciones entre ambas partes.

En un encuentro en la sede de la cancillería jamaicana, como parte de la visita de dos días de la delegación cubana a esa nación, ambos funcionarios trataron temas como la cooperación que mantienen sus países en el área de la salud.

Fuentes diplomáticas informaron que durante el encuentro destacaron temas como los esfuerzos que realizan Cuba y Jamaica para incrementar los intercambios comerciales, ante lo cual la canciller resaltó el potencial compartido en tal sentido.

Asimismo, Johnson Smith destacó la existencia de instrumentos legales y de cooperación, que facilitarán las exportaciones e importaciones entre ambos países para beneficio de sus pueblos.

Amplían nexos bilaterales Cuba y Jamaica

El encuentro entre el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Rogelio Sierra, y la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, calificó también como momento oportuno para debatir sobre los retos que comparten ambas naciones en el nuevo contexto internacional, informaron fuentes oficiales.

Sierra agradeció el histórico apoyo de Jamaica a las diferentes batallas libradas por Cuba, en particular la lucha contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, al destacar el voto de esa nación a favor de su eliminación.

Durante el encuentro, estuvieron presentes también el director de Centroamérica, México y el Caribe en la Cancillería cubana, Jorge Mayo; y la embajadora de Cuba en Jamaica, Inés Fors.

Por Jamaica participaron la embajadora Marcia Gilbert-Roberts, vicecanciller, y Marsha Coore, directora de Américas y Caribe, entre otros funcionarios.

