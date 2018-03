Retos y desafíos de la juventud a debate en la Habana

La Habana, Cuba.- Con la presencia de la miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia, quedó inaugurado, este lunes en el capitalino Palacio de Convenciones, el III Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud.

En el panel inaugural, moderado por la Directora del Centro de Estudio sobre Juventud, Teresa Viera, se disertó sobre los retos y desafíos de la juventud latinoamericana en un mundo unipolar.

Entre las novedades del III Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud están las sesiones en talleres y recorridos por experiencias de buenas prácticas con adolescentes y jóvenes en La Habana.

En la cita sesionará el Panel Especial El pensamiento del Che en los jóvenes cubanos del siglo XXI.

