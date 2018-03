Resultados finales de las elecciones generales en Cuba

La Comisión Electoral Nacional informó como resultado final que el 85,65 por ciento del total de electores ejerció su derecho al voto en los sufragios generales celebrados el 11 de marzo último.

Durante esa jornada participaron más de 7 399 000 cubanos y cubanas, de acuerdo con una nota oficial.

Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, informó al día siguiente de las elecciones que los 605 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular habían sido electos, al alcanzar más de la mitad de los votos válidos emitidos, de acuerdo con lo regulado por la Ley.

Terminada la elección e informados los resultados preliminares, el ente comicial dio continuidad al trabajo para la conclusión de las informaciones generadas el propio día de las elecciones.

Los resultados preliminares y la compatibilización de los datos con el Registro de Electores permitieron evitar las repeticiones que existían en dicho asentamiento.

Se tuvieron en cuenta las inclusiones que fueron realizadas en cada colegio, en especial en cuanto a las inscripciones excepcionales de electores que ejercieron el derecho al voto en un colegio diferente al que les correspondía; igualmente se excluyeron las personas fallecidas.

En resumen, el 94,42 por ciento de las boletas depositadas en las urnas se declararon válidas al reunir los requisitos establecidos por la Ley, cifra superior a la registrada en la primera etapa de ese proceso.

La Comisión Electoral Nacional destacó el trabajo realizado por las autoridades electorales a todos los niveles, así como la decisiva colaboración de los factores en los territorios y muy especialmente la participación del pueblo.

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado, el 25 de marzo quedarán constituidas las Asambleas Provinciales del Poder Popular, luego de que fueran elegidos los 1 265 delegados en todo el país.

Radio Reloj detalla que en algunos elementos de esa jornada en la que dichos hombres y mujeres tomarán posesión de sus cargos se elegirán, mediante voto secreto, al Presidente y Vicepresidente de los órganos de gobierno en los respectivos territorios.

Para celebrar esa sesión se requiere la presencia de más de la mitad del total de delegados recién electos, quienes prestarán juramento como fieles servidores del pueblo y la comunidad.

Todos los sectores de la sociedad están representados en los delegados de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, que tendrán su sesión constitutiva el domingo 25 del presente mes.

