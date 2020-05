Restringen acceso a Varadero en tiempos de pandemia (Audio)

Matanzas, Cuba. – El Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, presidido por Liván Izquierdo Alonso, informó este sábado, que como parte del plan de enfrentamiento al nuevo coronavirus se restringirá el acceso al balneario de Varadero.

Las medidas protegerán a sus más de 6 mil habitantes, el control de las ventas en la red de tiendas y frenar los posibles contagios con la Covid-19 al impedir la circulación de vehículos y personas ajenas a ese Consejo Popular.

Mario Sabines Lorenzo, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, en Matanzas, remarcó que en la Península avanzan las obras para el desarrollo del turismo y su reapertura al ocio responderá a la decisión del país.

Para impedir el acaparamiento y el trasiego de personas que viola el aislamiento social, se identificará el transporte de los trabajadores de la construcción, el turismo y los habitantes permanentes de Varadero.

