Responsabilidad juvenil en el análisis de la Carta Magna (+Audio)

Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, señaló en las reuniones estudiantiles efectuadas en La Habana, la alta responsabilidad que asume la juventud al analizar el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

Comentaba que en las consultas efectuadas con alumnos de la enseñanza media superior se observa que los educandos han estudiado el texto jurídico para hacer modificaciones, insertar o eliminar palabras que contribuyan a tener una ley de leyes revolucionaria y auténtica.

Explicó Susely Morfa, que en los análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, los intercambios con jóvenes y estudiantes tienen discusiones sin precedentes como dignos continuadores de la Revolución.

Apuntó que en octubre se incrementarán las reuniones para referirse a la Carta Magna en la enseñanza media superior y las universidades.

