Resolver el déficit habitacional en Cuba (+Fotos)

La Política de la Vivienda es uno de los principales programas que debemos llevar como gobierno para revertir la situación del déficit del fondo habitacional en Cuba , afirmó en el Parlamento el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Subrayó que está diseñada para dar solución a uno de los problemas que mayor insatisfacción genera en la población, y concibe inteligentemente varias alternativas, porque como afirmaba Fidel los problemas viejos no se pueden resolver con una sola variante.

Díaz-Canel destacó la insistencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, con esa política, que combina ideas, experiencias, fuerzas, principios y concepciones sobre la vivienda, e integra ciencia e innovación.

En se sentido, refirió en el Parlamento que varios grupos investigativos han aportado en su concepción, e insistió en la importancia de aplicar la investigación científica en cada programa.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enfatizó en el Parlamento que lo fundamental para la implementación de la Política de la Vivienda, está en la producción local de materiales y su organización a nivel municipal.

Significó que tenemos que fortalecer el municipio para producir desde allí los materiales de construcción, y a la vez impulsar la edificación de viviendas, en consonancia con la autonomía que otorga a ese nivel el Proyecto de Constitución.

Hay que informatizar el sistema de la vivienda y eliminar la burocracia, remarcó Díaz-Canel, quien subrayó la necesidad de acabar con la práctica corrupta de inspectores, y para ello -dijo- debemos lograr el enfrentamiento sistemático, que crea un ambiente de control.

Llamó a diseñar y construir inmuebles con calidad, y aseveró que la Política de la Vivienda convoca a todo el país, en un esfuerzo conjunto Estado-pueblo para tener mayores resultados.

