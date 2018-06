Resaltan vigencia del pensamiento de Vilma Espín

La Habana, Cuba.- A 11 años de la desaparición física de la inolvidable Vilma Espín, su pensamiento está cada día vigente; por ello, como dijera el Comandante en Jefe Fidel Castro, las luchas de Vilma son más necesarias que nunca, expresó, este lunes, en La Habana, Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas.

En un encuentro con dirigentes femeninas de México, Guatemala y El Salvador, Amarelle Boué reflexionó sobre la destacada participación de Vilma en los procesos de lucha por los derechos de la mujer.

Refirió que las ideas de la combatiente de la Sierra Maestra y de la clandestinidad resultan imprescindibles para alcanzar la igualdad y satisfacción de las mujeres en todos los escenarios de la vida.

El espacio fue propicio también para dialogar acerca de la trascendencia histórica de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, Austria.

