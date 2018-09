Resaltan potencial de exportaciones a Cuba

El representante estadounidense Roger Marshall, resaltó el potencial que tendrían las exportaciones de Kansas a Cuba, al referirse a un encuentro que sostuvo este lunes con el presidente de la Isla, Miguel Díaz-Canel.

Tuve el gran honor de sentarme con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para discutir las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, escribió el congresista republicano en referencia al diálogo que mantuvieron él y otros miembros del Congreso norteamericano con el dignatario.

Las exportaciones de Kansas a Cuba, podrían alcanzar los 38 millones de dólares por año si se levantaran las restricciones comerciales; expresé mi continuo apoyo a la apertura de mercados con Cuba, agregó en Twitter.

Marshall y otros miembros del Senado y la Cámara de Representantes, se encontraron este lunes con Díaz-Canel en la Misión Permanente de Cuba ante la ONU.

