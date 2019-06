Resalta Salvador Valdés prioridad de las inversiones en alimentos (+Fotos)

Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, subrayó que las inversiones destinadas a la producción de alimentos, requieren atención, control y seguimiento en aras de concluirlas en tiempo y con la calidad necesaria.

Acompañado de los miembros del Comité Central Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, y Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno en el territorio, el dirigente evaluó la marcha de nueve obras del sistema de la agricultura y la remodelación y modernización de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Helados Coppelia, cuyas instalaciones recorrió.

También el Primer Vicepresidente cubano evaluó la ejecución de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional y del tanque elevado y la reparación del sistema hidrosanitario del Jardín Zoológico Nacional, así como las Lagunas de Oxidación de Campo Florido y la mini industria Bajurayabo.

Valdés Mesa señaló la difícil situación financiera que enfrenta el país, como consecuencia del bloqueo, y las dificultades presentadas con un grupo de renglones alimentarios, que obligan a chequear con rigor y sistematicidad cada inversión destinada a dar comida para el pueblo.

Alertó que a excepción de empresas que aporten al desarrollo de la nación, en algún momento habrá que disminuirles el ritmo a aquellas que no son prioridad.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba conoció que a la par de esos esfuerzos, en lo que va de año, la capital cumple sus planes de producción agropecuaria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.