Reporta IPK en Cuba tres turistas italianos como positivos a la Covid-19

Nota Informativa del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba



La Habana, Cuba. – Nuestro país se ha estado preparando para el enfrentamiento a la pandemia provocada por la aparición del nuevo coronavirus, que afecta más de 100 países en la actualidad y ha provocado un número considerable de enfermos y fallecidos.

Como resultado de la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Control de esta enfermedad, y la vigilancia intensiva de los Síndromes Respiratorios, se han estado identificando e ingresando casos sospechosos. En el día de ayer, 10 de marzo de 2020, se identificaron cuatro turistas italianos con sintomatología respiratoria que se encontraban hospedados en un hostal en la ciudad de Trinidad de la provincia Sancti Spíritus y que habían arribado por el aeropuerto internacional José Martí de La Habana el lunes 9 de marzo, trasladándose ese mismo día a Trinidad. De forma inmediata fueron ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

Hoy 11 de marzo de 2020 el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK, informa que tres de los cuatro turistas aislados desde el día de ayer resultaron positivos al Nuevo Coronavirus SARS CoV-2.

Se realizan las acciones de vigilancia y control epidemiológico a las personas identificadas como contactos, los cuales se mantienen asintomáticos.

La evolución de los tres pacientes confirmados es favorable y ninguno hasta el momento presenta peligro para su vida.

