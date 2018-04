Rendirán homenaje a Vilma Espín en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – Al cumplirse este 7 de abril el aniversario 88 del natalicio de Vilma Espín, pobladores de la serranía del municipio santiaguero de Segundo Frente, encabezados por dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), realizarán una peregrinación de homenaje hasta el Mausoleo donde reposa la Heroina santiaguera.

También dentro de las actividades por el natalicio de la eterna presidenta de la FMC se realizó en Santiago de Cuba el IV Taller Científico Vilma en la Memoria donde se debatieron trabajos investigativos acerca del papel de la mujer en la sociedad.

Sirvieron de escenario de este encuentro los salones del Memorial Vilma Espín Guillois a donde asistieron historiadores, combatientes, investigadores, federadas y profesores universitarios.

Además este sábado se rememorarán los ocho años de fundado el Memorial, centro donde se atesoran objetos, fotos y documentos de la historia de la Heroina.

