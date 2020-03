Rememoran hoy fundación del II Frente Oriental

Santiago de Cuba. – La fundación del II Frente Oriental Frank País, hace hoy 62 años, será rememorado este 11 de marzo en una ceremonia militar y ofrenda floral en el mausoleo donde reposan Héroes y Mártires de esa columna guerrillera bajo el mando del entonces Comandante Raúl Castro.

Autoridades de Santiago de Cuba, junto a combatientes y pobladores de Mayarí Arriba, participarán a nombre del pueblo cubano en la celebración de la efeméride.

En la llama eterna del Complejo Histórico, estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos colocarán flores y realizarán la ceremonia de honor.

Hace 62 años los integrantes de la columna No. 6 del Ejército Rebelde se trasladaron desde Pata de la Mesa, en la Sierra Maestra, hasta Piloto del Medio, en la Sierra Cristal, quedando constituido el Segundo Frente Oriental Frank País.

II Frente Oriental, una revolución dentro de la Revolución

En la estrategia de la lucha armada del Comandante en Jefe, Fidel Castro, en la Sierra Maestra, se hizo vital extender la guerra a distintas zonas geográficas mediante los denominados frentes.

Fue así que el II Frente Oriental Frank País, dirigido por el Comandante Raúl Castro, se convirtió en arteria aorta del Ejército Rebelde en la zona oriental. Enclavado en la Sierra Cristal e integrado por varias columnas guerrilleras, constituyó ejemplo de organización, ya que en las comunidades liberadas se establecían departamentos como el de Justicia, Sanidad, Propaganda, Educación, Construcciones, Finanzas e Industria.

En esas zonas los campesinos recibían atención directa en lo que, por su desarrollo, significaba una revolución dentro de la insurrección.

Sesenta y dos años después, el II Frente, fundado por Raúl, es un paradigma guerrillero.

