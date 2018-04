Religiosos cubanos en los foros de la Sociedad Civil

Lima, Perú.- Por primera vez en los mecanismos de las Cumbres de las Américas, sesiona en Perú una Cumbre Interreligiosa Regional, en la que participan tres cubanos que asisten al foro de la Sociedad Civil hemisférica.

Como parte de la coalición 9 del foro, sesionó ese intercambio donde por Cuba intervino el presidente saliente del Consejo de Iglesias de nuestro país, Joel Ortega Dopico.

En breve diálogo con Radio Reloj, Dopico alabó el clima fraternal del encuentro, donde se hizo hincapié en la necesidad de colocar al ser humano en el centro de la sociedad, como condición indispensable para enfrentar la corrupción.

Los participantes acordaron encender un cirio, y enviarlo a la sala donde sesionarán viernes y sábado los Jefes de Estado participantes en la Cumbre de las Américas.

Raúl Menchaca, enviado especial de Radio Reloj

